Gericht entscheidet: Razzia bei Polizei-Gewerkschaft war rechtswidrig

Gera - Eine Durchsuchung der Geschäftsstelle der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Thüringen war nach Auffassung des Landgerichts Gera rechtswidrig. Das Gericht wies die Herausgabe der bei der Razzia sichergestellten Gegenstände an, wie ein Sprecher des Landgerichts auf Anfrage mitteilte. Gegen die Entscheidung könnten keine Rechtsmittel eingelegt werden, so der Sprecher. Konkret geht es um eine Durchsuchung der GdP-Räumlichkeiten vom März. Damals nahmen die Beamten unter anderem Server der Gewerkschaft mit. Die GdP hatte das Vorgehen auch mit Verweis auf personenbezogene Daten ihrer Mitglieder auf den Servern scharf kritisiert.