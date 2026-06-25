Razzia bei Aktivisten-Gruppe: Durchsuchung beim Zentrum für Politische Schönheit

Berlin/Chemnitz - Die Ermittlungsbehörden haben in Berlin Wohn- und Geschäftsräume im Umfeld des Zentrums für Politische Schönheit durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, übler Nachrede und Beleidigung, teilte Behördensprecherin Ingrid Burghart mit. Es gehe um ein Plakat, dass ein Beschuldigter mit zwei weiteren Personen im vorigen Oktober vor der Polizeidirektion Chemnitz enthüllt haben soll.