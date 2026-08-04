Nach dem Brand auf dem RAW-Gelände in Meiningen gehen die Ermittler inzwischen von fahrlässiger Brandstiftung aus. Unter den mutmaßlich Beteiligten sollen fünf Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren sein. Sie sollen eine Feuerstelle betrieben haben, heißt es auf Nachfrage der Redaktion – mehr allerdings geben Beamte auch am Tag danach nicht preis. Es würden noch Vernehmungen laufen – weitere Auskünfte seien daher nicht möglich, erklärt Anne-Kathrin Seifert, Sprecherin der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.