Der Lokschuppen in Ilmenau hat sich bei der Jugend in Ostdeutschland einen Namen gemacht. So jedenfalls sagt es Kevin Reuschel, der seit 2024 im Ilm-Kreis auf Rave setzt. Seit dem 4. September dieses Jahr steigt einmal im Monat im Club Schorte Lokschuppen Ilmenau eine Rave-Party. Wer dabei sein will, nimmt teilweise weite Wege auf sich. Im großen Umkreis seien die Techno-Partys, organisiert über KR Events, bekannt und beliebt.