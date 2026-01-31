Christoph Heurich ein Extremist? Ein Rechtsradikaler? Einer, der nicht auf dem Boden unserer Verfassung steht? – Wer das AfD-Stadtratsmitglied in Meiningen erlebt, kommt darauf nicht. Bei dem Wort „Rechtsextremist“ denkt man zuallererst an eine Person, die aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung kämpft und eine antidemokratische Ordnung anstrebt. Einer, der Grundrechte wie Meinungsfreiheit und Menschenwürde ablehnt. Der vom Hitler-Reich und Hakenkreuzen schwärmt und nationalistische und revanchistische Töne schwingt. So einer also soll Christoph Heurich sein?