Nie wieder Deutsche Bahn“: Noch am Tag danach ist der Coburger Michael Pilipp stocksauer. Denn ein Zugbegleiter hat ihm und fünf Mitarbeitern einen Betriebsausflug gründlich verdorben. Der Grund: Hundedame Susi, ein sieben Kilo leichter Havaneser.
Auf dem Weg von Wien nach Coburg wurde ein Bahnfahrer samt Hündchen aus dem Zug geschmissen. Der Grund macht das Herrchen wütend.
