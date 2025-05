Bei Razzien auch Waffen entdeckt

In Rottendorf bei Würzburg konnten die Ermittler vor längerem sieben Kilogramm Amphetamin beschlagnahmen. Seit dem Morgen durchsuchten Polizisten zudem sechs Objekte in Gießen, Offenbach, Glashütten (alle in Hessen) und Mannheim (Baden-Württemberg). Ein 35-Jähriger aus Gießen wehrte sich massiv - verletzt wurde den Angaben nach aber niemand.