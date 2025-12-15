Rauschgift: Regensburger Polizei hebt Heroin-Lager mit 3,3 Kilo aus

Regensburg (dpa/lby) - Ermittler haben in Regensburg ein Drogenversteck ausgehoben und mehr als drei Kilogramm Heroin gefunden. In einer unbewohnten Wohnung stellten die Beamten rund 3,3 Kilo des Rauschgifts, eine Langwaffe und Utensilien für den Handel mit Betäubungsmitteln sicher, wie die Polizei mitteilte. Ein amtsbekannter 42-Jähriger wurde beim Einsatz festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. In seiner Wohnung wurden ebenfalls unter anderem Heroin und Drogenutensilien gefunden.