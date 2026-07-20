Rauschgift: 21 Cannabis-Clubs in Hessen – Schwerpunkt Südhessen

Anbau ausschließlich zum Eigenkonsum

Der Anbau in diesen Vereinigungen dient ausschließlich der Versorgung der Mitglieder zum Eigenkonsum. Die Erlaubnis für die Anbauvereinigungen ist auf festgelegte jährliche Eigenanbau- und Weitergabemengen beschränkt. Sie ergeben sich daraus, wie viel Cannabis für die Deckung des Eigenbedarfs der Mitglieder der Anbauvereinigung für den Eigenkonsum erforderlich ist. Die Kontrolle obliegt laut Ministerium den Kreisordnungsbehörden.



Statistische Daten, ob Mitglieder genehmigter Anbauvereinigungen zusätzlich weiterhin Cannabis über den illegalen Markt beziehen, liegen dem Innenministerium zufolge nicht vor. Ebenso wenig Erkenntnisse dazu, in welchem Umfang die Vereine zur Verringerung des illegalen Cannabishandels in Hessen beitragen konnten.