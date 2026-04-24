Schmalkalder Weiderind und Rhöner Lamm vom Teppanyaki-Grill, Wok-Gerichte mit Thüringer Barthuhn, dazu Rosmarinkartöffelchen aus der Spargelmetropole Herbsleben: Schon beim Lesen der Menükarte kamen am Freitagabend in Erfurt Heimatgefühle auf. Das passte zum Anlass, denn bei der Goldenen Nacht des Thüringer Sports in der Zentralheize, einem Veranstaltungsort mit Industriecharme in der Nähe des Doms, wurde den Assen und Ehrenamtlern aus dem Freistaat die ganz große Bühne bereitet.