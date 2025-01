Raus aus der rechten Szene Dieses Tattoo-Studio verwandelt Reichsadler in Eulen

Für Michael (Name geändert) eine große Chance: "Ich laufe jetzt seit über 13 Jahren mit diesem Tattoo auf dem Bein rum. Das ist ein ziemlich ekelhaftes Gefühl, damit weiterzuleben, wenn man diese Einstellung nicht mehr vertritt." Lange Zeit habe er keine Möglichkeit gesehen, das Tattoo überdecken zu lassen. "Die Tätowierer, die ich darauf angesprochen habe, haben mir immer so was zwischen 1500 und 2000 Euro aufwärts genannt. Ich verdiene halt nicht so viel, dass ich mir so was mal eben so aus dem Ärmel schütteln kann."