Der Sportplatz im Meininger Ortsteil Herpf wird zur Tabu-Zone. Der Grund ist kaum zu sehen und nennt sich Eichenprozessionsspinner. Diese Raupe ist klein, aber gefährlich. Sie besitzt feine Brennhaare mit Nesselgift, die vom Wind getragen werden und sich unbemerkt verbreiten. Die Stadtverwaltung Meiningen hat den Sportplatz sowie den angrenzenden Spielplatz vorsorglich gesperrt. Man habe sofort reagiert, eine Fachfirma eingeschaltet, die nun die betroffenen Bereiche sichert und den Schädling bekämpft, teilte eine Sprecherin mit. Wann die Flächen wieder freigegeben werden können, ist offen. Erst wenn Entwarnung möglich ist, soll das Leben hier zurückkehren.