Auch die Frage der Entsorgung sei nicht abschließend geklärt: SpaceX hatte beantragt, ausgediente Satelliten notfalls in Friedhofsorbits zu belassen oder in Richtung Sonne zu schicken, statt sie verglühen zu lassen - die FCC stellte diese Entscheidung mangels ausreichender Informationen zunächst zurück.

Arbeiten noch andere Konzerne an Rechenzentren im All?

Ja, der Wettlauf um Datenverarbeitung im Orbit hat längst begonnen. Neben SpaceX treibt auch Google mit dem Projekt "Suncatcher" eigene Pläne voran und hat bereits erste Test-Chips ins All geschickt. Zudem beantragte das Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos bei der FCC die Genehmigung für eine Konstellation von bis zu 51.600 Satelliten unter dem Namen "Project Sunrise". Amazon selbst hält die SpaceX-Dimensionen hingegen für unrealistisch: Der Aufbau einer Flotte von einer Million Satelliten würde nach Einschätzung des Konzerns "Jahrhunderte" dauern.