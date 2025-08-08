Raumfahrtpionier gestorben: Apollo-Astronaut Lovell mit 97 Jahren gestorben

Washington - Der frühere US-Astronaut Jim Lovell, Kommandant der dramatischen Apollo-13-Mission, ist tot. Wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte, starb Lovell bereits am Donnerstag im Alter von 97 Jahren in Lake Forest im US-Bundesstaat Illinois. Lovell war Kopf der Crew des Fluges von Apollo 13, der 1970 nach einem technischen Defekt beinahe in einer Katastrophe endete, aber durch das besonnene Handeln der Besatzung glimpflich verlief. In der Verfilmung des Weltraum-Dramas wurde er von Superstar Tom Hanks gespielt.