München - Die bayerische Metall- und Elektroindustrie setzt große Hoffnung in das wachsende Raumfahrtgeschäft. Verbandspräsident Wolfram Hatz sagt: "Anders als in anderen Industriebereichen, in denen wir derzeit große Probleme sehen, stehen in der Raumfahrt die Zeichen auf Expansion." Als Beispiel nannte er Satelliten für Telekommunikation, Landwirtschaft, Verkehrslenkung, Wetter und Klimaprognosen.