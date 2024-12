Die Airbus-Zentrale im französischen Toulouse will in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte rund 2.000 Stellen streichen - davon fast 700 allein in Deutschland. Neben dem Hauptquartier in Ottobrunn sind auch die Standorte Friedrichshafen, Manching, Bremen, Backnang und Ulm betroffen.