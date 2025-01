Zum einen befindet sich "Blue Ghost" an Bord, entwickelt und gebaut vom Unternehmen Firefly Aerospace mit Sitz in Texas. Der zweite Mondlander ist "Resilience" des japanischen Start-Ups ispace. Der erstgenannte soll in etwa 45 Tagen am Mond ankommen, der zweitgenannte erst in vier bis fünf Monaten.