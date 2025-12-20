Raumfahrt-Tourismus Deutsche nach Kurz-Trip ins All wieder zurück auf der Erde

Benthaus schwärmt von Eindrücken

"Ehrlich, das war die coolste Erfahrung aller Zeiten", sagte Benthaus kurz nach der Landung. Die gebürtige Kielerin ist seit einem Mountainbike-Unfall 2018 gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Sie sei schon vom Weltraum fasziniert, seit sie als Kind "Star Wars" gesehen habe, hatte die 33-Jährige vorab gesagt. Nun habe sie nicht nur die kurze Schwerelosigkeit, sondern auch den Aufstieg genießen können, sagte Benthaus. "Ich denke, man soll seine Träume nie aufgeben. Es gibt manchmal die kleine Chance, dass sie wahr werden", meinte sie.