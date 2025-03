Das Raumschiff "Crew Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk dockte nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa am Morgen um 5.04 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) knapp 420 Kilometer über dem Atlantik an der Raumstation an. Live-Bilder der Nasa zeigten das Manöver und auch, wie sich die ankommenden Raumfahrer und die Besatzung der Raumstation zur Begrüßung umarmten.