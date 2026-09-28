Raumfahrt Riesen-Rakete Starship bricht zu mehrfacher Erdumrundung auf

Starbase - Die Riesen-Rakete Starship des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk ist zu einem außergewöhnlichen Testflug aufgebrochen. Das größte jemals gebaute Raketensystem hob am Montagmorgen (Ortszeit) von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Texas ab. Geplant war eine rund zehnstündige Mission, bei der die Rakete in die Erdumlaufbahn einlenken und die Erde insgesamt etwa sechsmal umrunden soll. Das Einlenken in die Umlaufbahn klappte ersten Informationen von SpaceX zufolge nach Plan.