Raumfahrt: Raketenbauer Isar Aerospace bekommt EU-Aufträge

Ottobrunn - Der deutsche Raketenhersteller Isar Aerospace hat nach Firmenangaben prestigeträchtige Aufträge von EU und europäischer Raumfahrtagentur ESA erhalten. Die Vereinbarungen umfassen zwei Missionen für ein niederländisches und ein französisches Unternehmen, wie Isar Aerospace in Ottobrunn mitteilte. Beide Starts seien "ab 2026" vom norwegischen Raumhafen Andøya geplant. Das in Ottobrunn vor den Toren Münchens ansässige Raketen-Start-up sieht damit den Weg für zukünftige institutionelle Starts an Bord der Trägerrakete "Spectrum" geebnet.