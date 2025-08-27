Raumfahrt: Raketenbauer Isar Aerospace bekommt EU-Aufträge

Europa im Rückstand

Wie auch in der Informationstechnologie ist Europa in den vergangenen Jahren in der Raumfahrt ins Hintertreffen geraten. Derzeit ist Europa kaum in der Lage, Satelliten selbst ins All zu befördern - ein Quell der Frustration für die europäische Luft- und Raumfahrtbranche. Nach Zahlen des Luft- und Raumfahrt-Bundesverbands BDLI starteten die USA im vergangenen Jahr mehr als die Hälfte von weltweit 220 zivilen und militärischen Trägerraketen mit Satelliten und anderer Nutzlast an Bord. China schoss 67 Raketen ins All, Russland 20, und Indien 7. Europa war demnach mit 4 Raketenstarts Schlusslicht.