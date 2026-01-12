Raumfahrt Neues Kommando auf ISS vor Rückholaktion

Neue Crew könnte früher als geplant zur ISS fliegen

"Trotz aller Veränderungen und Schwierigkeiten werden wir unsere Arbeit auf der ISS fortführen", sagte Kud-Swertschkow. Als Kommandant muss sich der Kosmonaut unter anderem darum kümmern, dass die Crew zusammenhält und die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Erde klappt. Sein erster Befehl als Kommandant: Eine gemeinsame Umarmung des gesamten ISS-Teams.