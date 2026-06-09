München - Das Münchner Raumfahrt-Start-up Isar Aerospace hat weitere 270 Millionen Euro Investorengeld für die Entwicklung seiner Spectrum-Rakete eingeworben. Das Jungunternehmen will das Geld zur Vorbereitung der erhofften Serienproduktion von bis zu 40 Raketen pro Jahr nutzen, außerdem ist nun der Bau eines zweiten Raketenstartplatzes in Kanada in Planung, wie Isar Aerospace mitteilte. Unter den neuen Investoren sind die Risikokapitalinvestoren Island Green Capital aus den USA und Molten Ventures aus Großbritannien.
Raumfahrt Neue Investorenmillionen für Raketen-Start-up Isar Aerospace
dpa 09.06.2026 - 14:36 Uhr