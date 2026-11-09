Raumfahrt: Nasa sucht neue Astronauten und Astronautinnen

Zuletzt hatte die Nasa 2024 eine Bewerbungsrunde geöffnet. Aus den 8.000 Interessentinnen und Interessenten, die sich daraufhin meldeten, wählte die Raumfahrtbehörde zehn aus, die derzeit das rund zweijährige Training durchlaufen. Die bisherige Rekordzahl an Bewerbungen ging 2016 ein, damals waren es mehr als 18.000. Insgesamt hat die Nasa in ihrer Geschichte bislang rund 370 Astronautinnen und Astronauten ausgewählt, etwa 30 davon stehen derzeit aktiv zur Verfügung.