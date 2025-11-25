Jiuquan - Nach einem ungeplanten Raumschiff-Tausch auf der Weltraumstation "Tiangong" (Himmelspalast) hat China eine neue Rückkehrkapsel ins All geschickt. Das unbemannte Raumschiff "Shenzhou 22" hob um die Mittagszeit (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der nordwestchinesischen Wüste Gobi mit der Trägerrakete "Langer Marsch 2F" ab, wie die Behörde für bemannte Raumfahrt mitteilte. Das Gefährt mit Lebensmitteln und Ersatzteilen an Bord soll an der "Tiangong" andocken, wo es von der dreiköpfigen Crew der "Shenzhou 21"-Mission erwartet wird.