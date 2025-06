Raumfahrt: Länder-Regierungschefs fordern Milliarden für die Raumfahrt

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) betonte: "Unser modernes Leben funktioniert nicht ohne weltraumgestützte Technologien. Und unsere Sicherheit wird maßgeblich mit Diensten aus dem All gewährleistet." Deshalb diene Raumfahrt unmittelbar der Stärkung der Verteidigungsfähigkeit. In Navigation, Kommunikation und Erdbeobachtung sei Europa gut. "Aber in Zeiten von tiefen geopolitischen Verwerfungen ist gut nicht gut genug." Es könne nicht sein, dass Elon Musk - dem US-Tech-Milliardär gehört das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX - über die europäische Verteidigungsfähigkeit entscheide, warnte Kretschmann.