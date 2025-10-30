Heute ist die ISS über der Erde etwa so groß wie ein Fußballfeld, 450 Tonnen schwer und technisch vielfältig ausgerüstet. Damals aber, als Shepherd, Gidsenko und Krikaljow ankamen, bestand die ISS noch aus etwa drei kleinen und überhitzten Räumen. "Wir haben das Licht angemacht. Wir haben warmes Wasser organisiert. Wir haben die Toilette aktiviert", erinnert sich Gidsenko, der heute 63 ist. Sein Kollege Shepherd habe dann gesagt: "Was brauchen wir denn noch? Wir haben Wasser. Wir haben Licht. Wir haben eine Toilette. Alles, das Leben hat angefangen. Wir haben verstanden: Wir sind bei uns zu Hause angekommen." Zuvor hatten Gidsenko und Krikaljow monatelang an ihrem Englisch und Shepherd an seinem Russisch gearbeitet, um sich auch in einem derart komplexen Umfeld verständigen zu können.