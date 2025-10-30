Washington/Moskau - Schon der Start machte die ersten Unterschiede deutlich. "Sehr neblig" sei es am Freitag (31. Oktober) vor genau 25 Jahren am Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gewesen, erinnerte sich William Shepherd später. "Es war ein Tag, an dem die Nasa nicht in den Weltraum gestartet wäre." Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos entschied anders - und der damalige Astronaut der US-Raumfahrtbehörde Nasa, Shepherd, sowie seine zwei russischen Kosmonauten-Kollegen Juri Gidsenko und Sergej Krikaljow machten sich an Bord einer Sojus-Kapsel auf den Weg, um die erste Besatzung in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS zu werden. Mehr als vier Monate blieben sie auf der ISS.