Raumfahrt Explosion bei siebtem Testflug von "Starship"

Die Konkurrenz holt auf

Nur einen Tag zuvor hatte die Konkurrenz einen erfolgreichen Test hingelegt: Die Rakete "New Glenn" des Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos erreichte bei einem ersten Testflug die geplante Umlaufbahn, landete aber nicht wie vorgesehen auf einer Plattform im Atlantik. Mit der Rakete, die allerdings deutlich kleiner als das "Starship" ist, will Blue Origin SpaceX in Zukunft Konkurrenz machen.