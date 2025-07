Raumfahrt Ein Handschlag mit Folgen: Amerikaner und Russen im All

Zusammenarbeit heute trotz Ukraine-Krieg

Doch als die Sowjetarmee 1979 in Afghanistan einmarschiert, ist das Teamwork im All erst einmal zu Ende. Erst 20 Jahre nach der ersten Begegnung im All reichen sich 1995 beim Besuch der US-Raumfähre Atlantis bei der russischen Station Mir Astronauten und Kosmonauten erneut die Hand.

Seit rund einem Vierteljahrhundert gibt es nun unter anderem mit der ISS eine etablierte und funktionierende Dauer-Zusammenarbeit zwischen der US-Raumfahrtbehörde Nasa und dem russischen Gegenstück Roskosmos. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gibt es zwar schwere Spannungen zwischen beiden Ländern, die Kooperation im All läuft jedoch weiter.

Kooperation noch bis 2028

Nach derzeitigem Stand soll das Zusammenspiel auf der ISS noch bis 2028 fortgesetzt werden. "Die Nasa und Roskosmos haben eine lange Tradition der Kooperation und Zusammenarbeit auf der Internationalen Raumstation", sagte die amtierende Nasa-Chefin Janet Petro gerade erst wieder. Diese "professionelle Arbeitsbeziehung" habe auch die gemeinsame Lösung eines Leck-Problems und die erfolgreiche Unterbringung der vier Teilnehmer der privaten "Axiom"-Raumfahrtmission möglich gemacht.

Das 50-Jährige ihres Händedrucks wollen Amerikaner und Russen nun auch begehen. "Wir freuen uns, dass wir dieses bedeutende Ereignis an Bord der Internationalen Raumstation feiern können, das diese Traditionen, die internationale Zusammenarbeit im Weltraum und auf der Erde symbolisiert und fortsetzt", sagte Kosmonaut Sergej Ryschkow, der im April zur ISS gestartet war. An Bord des russischen Sojus-Raumschiffs war der US-Astronaut Jonny Kim. Die gemeinsamen Flüge ins All soll es auch künftig geben.