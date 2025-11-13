Raumfahrt: Bezos-Rakete bringt Mars-Orbiter ins All

Cape Canaveral - Die leistungsstarke Schwerlastrakete "New Glenn" des Weltraumunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat bei ihrem zweiten Start zwei Mars-Orbiter der US-Raumfahrtbehörde Nasa ins All gebracht. Die "New Glenn" hob vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab, wie Live-Bilder von Blue Origin zeigten. Mit der "Escapade" genannten Mission will die Nasa unter anderem die Atmosphäre des roten Planeten untersuchen.