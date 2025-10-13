Raumfahrt: Analog-Astronauten auf simulierter Mars- und Mondmission

Wien - Mit ihrer bisher umfangreichsten internationalen Mission wollen Analog-Astronauten künftige Aufenthalte auf dem Mond und dem Mars besonders intensiv simulieren. Rund 70 Männer und Frauen werden in den nächsten beiden Wochen weltweit verteilt in 17 sogenannten Habitaten leben, die in einigen Aspekten dem Aufenthalt auf beiden Planeten zumindest ähneln, wie das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) als Kontrollzentrum zum Start mitteilte. Geleitet wird die von Wien aus koordinierte Mission von der 44-jährigen deutschen Analog-Astronautin Anika Mehlis aus Plauen.