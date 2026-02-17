Die Pipeline transportiert normalerweise täglich rund 230 Millionen Liter Abwasser aus Gebieten rund um den Hauptstadtflughafen Dulles in eine Anlage. Dieses wird dann geklärt. Am 24. Januar sei als Gegenmaßnahme zu dem Leck eine Umgehungsleitung in Betrieb genommen worden, so der Versorger. Eine Umweltorganisation warnte vor fäkalbedingten Bakterien und Krankheitserregern im Fluss. Jetzt würden die Risiken deutlich, wenn man eine alte Abwasser-Infrastruktur habe, so die Umweltschützer.