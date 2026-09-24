Eine Lügengeschichte, zwei Fälle an einem Tag: Falsche Polizisten haben am Dienstag in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) eine Seniorin um Bargeld und zahlreiche Schmuckstücke gebracht. Die 86-Jährige war am Dienstagnachmittag von den Betrügern mit der bekannten Legende konfrontiert worden, in ihrer Nachbarschaft habe es Einbrüche gegeben und ihre Wertsachen müssten deshalb in Sicherheit gebracht werden. Die Frau übergab schließlich 3.200 Euro Bargeld sowie zahlreiche Schmuckstücke an einen Abholer. Darunter befand sich auch ein Ehering mit persönlicher Gravur.