In vielen Orten leben Gemeinschaft und Engagement von Menschen, die bereit sind, ihre Zeit und ihre Fähigkeiten für andere einzusetzen. In Rauenstein, einem Ortsteil der Gemeinde Frankenblick im Landkreis Sonneberg, sind das seit vielen Jahren die „Heinzelmännchen“. Die ehrenamtliche Helfergruppe kümmert sich um Wanderwege, Rastplätze, Grünanlagen und vieles mehr – meist im Hintergrund, aber mit sichtbaren Ergebnissen für das ganze Dorf.