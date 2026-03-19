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Rauenstein sei Dank Sonneberg blüht so allmählich auf

Stiefmütterchen, Narzissen, Hyazinthen: Bauhof-Mitarbeiter setzen dieser Tage die Frühjahrsbepflanzung in der Innenstadt.

Rauenstein sei Dank: Sonneberg blüht so allmählich auf
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Am Kreisel bei der Bürgerschule grüßen seit Montag mehrfarbige Stiefmütterchen. Foto: Heinkel

Anfang der dritten Märzwoche haben sich Mitarbeiter des Bauhofs um die Frühjahrsbepflanzung im Stadtgebiet gekümmert. Sowohl einige Pflanzflächen wie beispielsweise am Hanns-Arthur-Schoenau-Platz, an den Wasserwerken oder in der Altstadt als auch etliche städtische Blumenkübel wurden mit jungen Pflänzchen ausgestattet, teilt Rathaussprecherin Cindy Heinkel mit. Insgesamt wurden mehr als 4000 Stiefmütterchen, Narzissen, Hyazinthen und Goldlack, angeliefert von der Gärtnerei Memmler in Rauenstein, in die Erde gebracht. „Am Mittwoch war ein Großteil der Arbeit erledigt und erfreuen seither die bunt gestalteten Flächen das Auge der Bürgerinnen und Bürger sowie der Besucherinnen und Besucher der Stadt.“

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Die Bauhof-Mitarbeiter Petra Heublein (links)und Robert Bergmann pflanzen am Hanns-Arthur-Schoenau-Platz. Foto: Heinkel

Die „grüne Seite“ der Bauhofarbeit kennenlernen können Mädchen ab 12 Jahre übrigens am bundesweiten Girls‘ Day am Donnerstag, 23. April. Schülerinnen haben die Möglichkeit, den vielseitigen Beruf des Straßenwärters auszuprobieren – direkt im Sonneberger Bauhof stehen zwei Plätze dafür zur Verfügung.

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Und auch im Digitalisierungsmanagement in der Stadtverwaltung sind noch zwei Plätze für den Girls‘ Day zu vergeben. Anmeldeschluss ist am Mittwoch, 22. April 2026. Melden kann man sich für die freien Plätze entweder online direkt auf der Website des Mädchen-Zukunftstages https://www.girls-day.de oder bei Wirtschaftsförderer Marco Kuhnt per Mail unter wirtschaftsfoerderung@stadt-son.de sowie telefonisch unter der Rufnummer: (03675) 880-121.