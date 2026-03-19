Rauenstein sei Dank: Sonneberg blüht so allmählich auf

Anfang der dritten Märzwoche haben sich Mitarbeiter des Bauhofs um die Frühjahrsbepflanzung im Stadtgebiet gekümmert. Sowohl einige Pflanzflächen wie beispielsweise am Hanns-Arthur-Schoenau-Platz, an den Wasserwerken oder in der Altstadt als auch etliche städtische Blumenkübel wurden mit jungen Pflänzchen ausgestattet, teilt Rathaussprecherin Cindy Heinkel mit. Insgesamt wurden mehr als 4000 Stiefmütterchen, Narzissen, Hyazinthen und Goldlack, angeliefert von der Gärtnerei Memmler in Rauenstein, in die Erde gebracht. „Am Mittwoch war ein Großteil der Arbeit erledigt und erfreuen seither die bunt gestalteten Flächen das Auge der Bürgerinnen und Bürger sowie der Besucherinnen und Besucher der Stadt.“