Rauenstein: Schwarz-Weiß ist ja auch irgendwie bunt

Am Sonntag, 6. April, lädt das Team des Museums Neues Schloss um 13 Uhr zur Eröffnung einer neuen Sonderausstellung ein. Unter dem Motto „schwarz weiß ist ja auch irgendwie bunt“ präsentiert der Sonneberger Hobbymaler Ronny Scheler-Hartan einige seiner Landschaftsbilder. Dabei bringt er mit den Farben Weiß und Schwarz ein vielfältiges Spektrum an Grautönen hervor, das seinen Bildern eine besondere Tiefenwirkung verleiht. Neben der neuen Sonderausstellung sind natürlich auch die sonstigen Museumsschätze immer einen Besuch wert – vom Rauensteiner Porzellan über historische Schildkrötpuppen und die Geschichte des Eisenbahnbaus in Rauenstein bis hin zur neu gestalteten Präsentation zur Blessberghöhle.