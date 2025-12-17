In dem Fall war es ein Buch und davon sogar gleich mehrere, nämlich ein ganzer Klassensatz. Überreicht wurden die 33 Exemplare des Kinderbuchs „Als Anders in mein Leben rollte“ von Frankenblicks Bürgermeisterin Ute Müller-Gothe. Damit löste sie gleichzeitig ein Versprechen ein: Im November las sie den Schülern bereits aus eben jenem Buch vor. Anlässlich des bundesweiten Vorlesetags stellte Müller-Gothe ihnen den Klassensatz in Aussicht, der sowohl vom gesamten Gemeinderat, mit Ausnahme eines Mitglieds, als auch von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und des Bauhofs großzügig gesponsert wurde.