„Wer viel liest, der wird reich an Bildern im Kopf, doch wer niemals in ein Buch schaut, der bleibt ein armer Tropf. Jede Seite zaubert Bilder, es werden mehr und mehr, und wer immer fleißig schmökert, wird ganz bestimmt irgendwann Lesemillionär!“ – Dieses Lied vom „Lesemillionär“ sangen alle Kinder der Grundschule Rauenstein und der Gemeinschaftsschule Schalkau voller Begeisterung mit. Natürlich gemeinsam mit ihrem Gast, dem Kinderbuchautor Armin Pongs. Vom Chiemsee kam er Ende November in die Turnhalle der Grundschule Rauenstein zu Besuch, um den Grundschülern aus zwei seiner Bücher vorzulesen; zuerst waren die Kleinen der ersten und zweiten Klassen an der Reihe, später die etwas Größeren der dritten und vierten Klassen.