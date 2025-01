Erfurt (dpa/th) - Nach dem Brand eines ehemaligen Swingerclubs in Erfurt ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Am Freitag habe die Kriminalpolizei den Brandort, ein leerstehendes Gebäude am nördlichen Stadtrand untersucht, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Details nannte sie nicht.