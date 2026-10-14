Rauchen Zigaretten dürften bald viel teurer werden

Bringt der Preissprung Menschen zum Rauchstopp?

Krebsforscher sind für die Steueranhebung - sie hoffen auf eine abschreckende Wirkung hoher Preise und einen Ausstieg von Rauchern aus ihrem Zigarettenkonsum. "Eine Tabaksteuererhöhung ist die wirksamste einzelne Maßnahme, um Menschen zum Nichtrauchen zu motivieren", sagt Katrin Schaller vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ). Die Steueranhebung bedeute nicht zwangsläufig, dass illegaler Handel steige. Die Lieferketten sollten kontrolliert und der Zoll gestärkt werden, sagt Schaller. "Wenn man das mehr unterstützt, sollte das beherrschbar sein mit dem Schwarzmarkt."

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Johannes Wagner hält die Steuererhöhung für richtig, wenngleich für zu schwach und "unambitioniert" - würde sie noch höher ausfallen, würden mehr Menschen mit dem Rauchen aufhören. Zudem moniert Wagner, dass es der Regierung nicht um Gesundheitsschutz, sondern um reine Haushaltskonsolidierung gehe. "Die Regierung zapft die Tabaksteuer an, um Haushaltslöcher zu stopfen."

Kritisch äußert sich auch die Linken-Bundestagsabgeordnete Doris Achelwilm, die besonders Menschen mit kleinen Einkommen betroffen sieht. "Wir haben es mit einer weiteren Belastung nach unten zu tun, die den Haushalt nicht retten und die gesundheitspolitische Bilanz kaum steigern wird."

Rauchen ist ein Massenphänomen

Rauchen ist krebserregend. Laut dem Deutschen Krebsforschungszentrum starben im Jahr 2023 rund 131.000 Menschen in Deutschland an den Folgen tabakbedingter Erkrankungen.

In Deutschland greifen Millionen Menschen zur Kippe. Der Mikrozensus 2025 kam auf einen Raucheranteil von 19 Prozent der Ab-15-Jährigen: 14 Prozent rauchen eigenen Angaben zufolge regelmäßig und fünf Prozent gelegentlich.