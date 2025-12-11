"Sie waren zu dritt, sie haben mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen und mich ordentlich verprügelt", erinnert sich Weber an den Überfall in seiner Villa im Stuttgarter Nobelviertel Kräherwald. Fast zwei Stunden musste er am Dienstagabend mit seiner Frau und einer Haushälterin in Angst ausharren - gefesselt, geschlagen und bedroht. Dann erst gelingt es ihm, sich von den Fesseln zu befreien und die Polizei zu alarmieren.