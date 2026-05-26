Schweinfurt - Im Prozess um einen Überfall auf einen Geldtransporter, einen Einbruch in ein Autohaus und den Diebstahl zweier Polizeiautos ist ein Mann zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Der 40-Jährige sei zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt worden, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Schweinfurt mit. Das Gericht ordnete zudem eine Unterbringung in einer spezialisierten Klinik für Suchtkranke im Maßregelvollzug an. Zudem darf der Mann zwei Jahre lang keinen Führerschein haben.