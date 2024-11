Nürnberg (dpa/lby) - Bei einem Raubüberfall in Nürnberg hat ein Unbekannter einen Mitarbeiter verletzt und mit einer Schusswaffe bedroht. Zuvor ließ sich der Täter am Samstag zunächst von dem Angestellten beraten, zog dann eine Schusswaffe und forderte Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Der Angestellte des Elektronikgeschäfts setzte sich daraufhin zur Wehr und es kam zu einem Gerangel. Dabei wurde der Angestellte mittelschwer verletzt. Der Täter flüchtete mit Gegenständen und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.