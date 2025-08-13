Raubüberfall: Mann überfällt 83-Jährige erneut in Wohnung - Festnahme

Der 57-jährige Tatverdächtige legte den Angaben der Polizei zufolge im Rahmen der Ermittlungen ein umfassendes Geständnis ab, auch dazu, bereits im November letzten Jahres für einen Einbruch bei der 83-Jährigen verantwortlich zu sein. Als Motiv nannte er demnach finanzielle Schwierigkeiten. Ein Haftrichter setzte den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl gegen den 57-Jährigen in Vollzug.