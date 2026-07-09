Raubüberfall: Mann bei Schmuckraub in Niederbayern schwer verletzt

Arnstorf (dpa/lby) - Unbekannte haben einem 43 Jahre alten Mann in einer Grünanlage in Niederbayern Schmuck geraubt und ihn dabei verletzt. Der Mann sei am Freitagabend von zwei bis drei Männern in Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn) angegriffen worden und zu Boden gegangen, teilte die Polizei mit. Dabei hätten die Täter ihm eine Kette und einen Ring abgenommen. Der 43-Jährige erlitt schwere Gesichtsverletzungen und kam in ein Krankenhaus.