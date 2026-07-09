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Raubüberfall Mann bei Schmuckraub in Niederbayern schwer verletzt

Ein Mann wird von mehreren Kriminellen in einer Grünanlage angegriffen und verletzt. Später führt die Spur zu einem Juwelier.

Raubüberfall: Mann bei Schmuckraub in Niederbayern schwer verletzt
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Der geraubte Schmuck wurde später einem Juwelier angeboten. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa

Arnstorf (dpa/lby) - Unbekannte haben einem 43 Jahre alten Mann in einer Grünanlage in Niederbayern Schmuck geraubt und ihn dabei verletzt. Der Mann sei am Freitagabend von zwei bis drei Männern in Arnstorf (Landkreis Rottal-Inn) angegriffen worden und zu Boden gegangen, teilte die Polizei mit. Dabei hätten die Täter ihm eine Kette und einen Ring abgenommen. Der 43-Jährige erlitt schwere Gesichtsverletzungen und kam in ein Krankenhaus.

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Später wurde der Schmuck nach Polizeiangaben einem Juwelier angeboten. Dort wurde er sichergestellt und soll nun auf Spuren untersucht werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise.