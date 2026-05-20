Raubüberfall in Wohnung Großfahndung in Murnau nach bewaffnetem Räuber

Murnau (dpa/lby) - Bei einem Verkauf über Kleinanzeige ist ein Mann in seiner Wohnung im oberbayerischen Murnau von einem angeblichen Käufer schwer verletzt worden. Statt Geld habe der Unbekannte eine Schusswaffe gezogen und sein Opfer mit Schlägen erheblich am Kopf verletzt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Anschließend sei er mit erbeuteten Wertgegenständen geflüchtet. Der Mann wird auf 30 bis 40 Jahre geschätzt.