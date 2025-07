Raubüberfall auf Spielothek: Vier Personen in Bad Salzungen festgenommen

Am Mittwoch, 30. Juli, führten die Ermittler in Zusammenarbeit mit Spezialkräften des Thüringer Landeskriminalamtes einen Einsatz durch, der zur vorläufigen Festnahme der Personen im Stadtgebiet von Bad Salzungen führte. Die drei Männer und die Frau werden am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Derzeit werden Zusammenhänge zu weiteren Taten in Südthüringen sowie in Bayern und Hessen geprüft.