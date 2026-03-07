Bad Reichenhall (dpa/lby) - Ein Mann hat in einem Mobilfunkgeschäft in Bad Reichenhall (Berchtesgadener Land) mit einem Messer gedroht und einen Mitarbeiter zur Herausgabe von Smartphones und Bargeld gezwungen. Er verletzte einen Mitarbeiter leicht, als er sich am Freitagabend Zugang zu dem Laden verschaffte, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei sucht derzeit nach dem flüchtigen Täter und bittet um Zeugenhinweise.