Natürlich ging es zwei Jahrhunderte lang auch ohne Pinselohr – und ohne Isegrim. Kritiker haben da völlig Recht. Doch so wie der Planet nicht Eigentum der Menschheit ist, ist Thüringen keineswegs das Besitztum seiner Einwohner. Das Gerede von Kulturlandschaft und dichter Besiedelung ist fadenscheinig. Natürlich ist Platz genug. In Indien leben mehr Menschen auf einem Quadratkilometer als im Freistaat – und trotzdem gibt es dort wild lebende Tiger.